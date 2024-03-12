Задержание 11 журналистов. Сапара Акунбекова отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека рассматривает дело 11 задержанных журналистов. Правозащитница Азиза Абдирасулова рассказала 24.kg, что журналист Сапар Акунбеков вышел под домашний арест.

Стало известно, что мера пресечения изменена 7 марта. Сегодня в суде рассмотрят вопрос об продлении срока содержания или изменения меры пресечения всем остальным арестованным журналистам.

«Ребят привезли в районный суд. Одного из них, журналиста канала «Айт Айт Десе» Сапара Акунбекова отпустили под домашний арест», — сказала она.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.