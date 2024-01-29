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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Арестованных этапировали из ИВС в СИЗО-1

Арестованных 11 журналистов — сотрудников четырех СМИ — перевели из ИВС ГУВД Бишкека в столичный СИЗО-1. Об этом сообщил журналист-расследователь Болот Темиров.

Ранее руководство изолятора утверждало, что этапирование производится только по средам и пятницам. В связи с этим затягивался процесс перевода следственно-арестованных.

Отметим, 11 арестованных журналистов почти две недели держат в ИВС ГУВД Бишкека, хотя сразу после избрания им меры пресечения должны были перевести в столичный СИЗО-1, подведомственный Службе исполнения наказаний. Национальный центр по предупреждению пыток заявил сегодня, что дальнейшее содержание указанных лиц в ИВС ГУВД Бишкека или в других местах, подведомственных МВД, будет расцениваться как пытки согласно статье 1 Конвенции ООН против пыток.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285321/
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