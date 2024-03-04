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Общество

Чем выше индекс здоровья женщины, тем легче работать медикам — главврач ГПЦ

Беременность нужно планировать заранее. Об этом 24.kg сообщила главный врач Городского перинатального центра Жамиля Марипова.

По ее словам, будущим родителям при наличии хронических заболеваний необходимо пролечиться.

«Семью нужно планировать, все проблемы со здоровьем и экономические вопросы сначала решить. При беременности снижается иммунитет организма. Если есть другие заболевания, то процесс усугубляет состояние. Поэтому в первую очередь женщина должна вовремя заботиться о себе. Чем выше индекс ее здоровья, тем легче работать медикам. У здоровой матери родится здоровый, доношенный ребенок, в родах обойдется без осложнений или их будет меньше», — сказала Жамиля Марипова.

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Она отметила основные причины материнской смертности в Кыргызстане: экстрагенитальные патологии, сепсис, кровотечения и преэклампсия тяжелой степени.

«Некоторым женщинам нельзя рожать. Несмотря на это, они рискуют, не всегда слушают врачей. В результате не все могут доходить срок, рожают преждевременно или все заканчивается отрицательным исходом, — подчеркнула Жамиля Марипова. — Почти все поступающие к нам женщины наблюдаются во время беременности в поликлиниках. Это значит, что они под присмотром медиков. При необходимости стационарного лечения их направляют к нам. Квалификация наших врачей позволяет оказать качественную помощь пациенткам. Оснащение хорошее, лекарств достаточно».

В ГПЦ принимают женщин из Бишкека, в том числе с преждевременными родами и другими патологиями.

В начале февраля 2024 года в центре во время кесарева сечения скончалась роженица. За весь 2023-й в ГПЦ зарегистрирован один случай материнской смертности на 11 тысяч родов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288037/
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