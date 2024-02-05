В Бишкеке во время родов скончалась женщина. Минздрав проводит расследование

В бишкекском роддоме № 4 (Городской перинатальный центр) во время кесарева сечения скончалась роженица. Информацию 24.kg подтвердила главный гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева.

По ее данным, женщина поступила в родильный дом на 41-й неделе беременности с преэклампсией тяжелой степени. «Состояние при поступлении было тяжелым, были отеки, белок в моче. 5 февраля утром по жизненным показаниям взята на операцию, так как была угроза и ребенку, и здоровью самой женщины. Во время операции, несмотря на все реанимационные мероприятия, она скончалась», — отметила Раиса Асылбашева.

У женщины это была третья беременность и третьи роды.

По словам Раисы Асылбашевой, состояние ребенка тяжелое, он находится в отделении реанимации.

В Минздраве проводят служебное расследование.