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Общество

В Бишкеке открыли новый перинатальный центр. В церемонии участвовал президент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в торжественной церемонии открытия перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Центр построили в сотрудничестве с Германским банком развития (KfW) в рамках проекта «Охрана здоровья матери и ребенка — IV-V».

Садыр Жапаров подчеркнул, что открытие перинатального центра является значительным шагом в достижении стратегических целей по защите материнства и заботе о здоровье новорожденных. Центр представляет собой высокотехнологичное учреждение, обеспечивающее медицинскую помощь беременным и новорожденным с патологией.

«Учитывая, что главное богатство нашей страны — это люди, наша главная обязанность — заботиться о здоровье каждого новорожденного ребенка и каждой беременной матери», — сказал президент.

Перинатальный центр общей площадью 4 тысячи квадратных метров включает в себя современные операционные залы с высокотехнологичным медицинским оборудованием, реанимационные залы для матери и ребенка, палаты класса люкс и другие медицинские услуги. Он начнет работать в феврале 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285154/
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