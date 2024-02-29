Гибель Игоря Якунина. Брат погибшего обратился к президенту

Родной брат погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина Богдан обратился к президенту Садыру Жапарову.

Он напомнил, что уже обращался к главе государства 2,5 года назад в связи со смертью брата.

«И уполномоченная по правам ребенка Рысбекова, омбудсмен Абдрахматова, заместитель председателя кабинета министров Байсалов, различные депутаты и другие чиновники различных министерств и ведомств, все они мне сообщали и говорили, что будет вынесено справедливое и законное наказание виновным в смерти моего брата, что его смерть будет тщательно расследована и находится под вашим личным президентским контролем. Но виновный в смерти моего брата 12 декабря 2022-го приговором Сокулукского районного суда под председательством судьи Байсова получил наказание один год пробации (условно), при этом Даниель не раскаялся в содеянном и не признал своей вины», — рассказал Богдан Якунин.

Он отметил, что статья «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» по непонятным ему причинам переквалифицирована на статью «Причинение смерти по неосторожности». Судебная коллегия по уголовным делам Чуйского областного суда 31 июля 2023-го оставила приговор без изменения.

«15 января состоялось заседание Верховного суда, и в этот день судебной коллегией в составе председательствующего судьи Мусаева, судей Токтомамбетова и Сыдыкова нарушено мое право потерпевшего на рассмотрение дела на основе состязательности и равноправия сторон. Судебная коллегия прервала и не стала заслушивать речь моего адвоката Кубанычбека Туманова. Само слушание в Верховном суде заняло всего 15 минут», — добавил Богдан Якунин.

По его словам, в протоколе судебного заседания отсутствуют полное выступление адвоката, записи слов судебной коллегии, в которой речь адвоката прервана с отказом в ее заслушивании. Вместо этого в протокол судебного заседания скопирован и вставлен текст кассационной жалобы, который на судебном заседании не был зачитан.

«Также я бы хотел обратить ваше внимание на то, что мой адвокат Туманов заявлял в судах первой и второй инстанций о возмещении морального и материального вреда, причиненного мне в связи со смертью моего брата. Однако в протоколах судебных заседаний данная просьба не зафиксирована, что является фальсификацией содержания протоколов и нарушением моих прав потерпевшего», — говорит Богдан Якунин.

По его словам, 5 февраля адвокат отправил в Верховный суд замечания на протокол. В полученном ответе указано, что замечания адвоката на протокол судебного заседания отправлены 6 февраля, по истечении пяти суток. При этом доказательств в подтверждение наличия уважительных причин пропуска, установленного срока на подачу замечаний, предоставлено не было. В связи с чем эти замечания подлежат отклонению.

Читайте по теме Гибель Игоря Якунина. Обвиняемому дали один год условного наказания

Богдан Якунин утверждает, что сроки не были пропущены и замечания они отправили заказным письмом «Кыргыз почтасы» 5 февраля. Он подал жалобу председателю Верховного суда, в которой просит рассмотреть замечания на протокол от адвоката и обязать председательствующего судью Мусаева дать ответ в установленный законом срок, а также вынести представление на действия судей Мусаева, Токтомамбетова и Сыдыкова в Совет судей.

Богдан Якунин просит президента дать поручение председателю Верховного суда провести повторное судебное заседание с его личным участием в отношении ранее вынесенных приговоров к обвиняемому по вновь открывшимся обстоятельствам.

Он также обращается к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой провести проверку со стороны ГКНБ в отношении следователей ОВД Аламединского района Чуйской области.

«Все это время на самом деле уголовное дело в отношении директора Военно-Антоновского детского дома Масылова не расследуют. Данное уголовное дело прекращалось уже три раза. В первый раз прекращено 12 декабря 2021 года старшим следователем ГУВД Чуйской области Акунбековым, с тех пор еще дважды прекращалось следственной службой ОВД Аламединского района Чуйской области: заместителем начальника следственной службы Ташматовым и следователем Жыргалбековым.

Мой адвокат Туманов трижды обжаловал все эти незаконные прекращения уголовного дела в судах Кыргызской Республики. 29 января я подал заявление в прокуратуру Аламединского района Чуйской области о принятии мер прокурорского реагирования по фактам неисполнения судебных актов следователем ОВД Аламединского района Жыргалбековым. С тех пор прошел месяц, ответ от прокуратуры до сих пор не получен», — добавил Богдан Якунин.

Он опасается, что уголовное дело по статье «Халатность» в отношении директора Военно-Антоновского дома Масылова хотят замять и прекратить за истечением сроков давности, так как прошло уже 2,5 года.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня 2021-го. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт скрыли.

Омбудсмен потребовала отстранения директора учреждения от работы. Брат погибшего Богдан Якунин обратился к главе государства с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата.

Спустя время о случившемся забыли. Как выяснилось, до суда дошло только одно уголовное дело в отношении воспитанника, избившего Игоря, по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Хулиганство» УК КР.