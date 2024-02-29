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Общество

Началась онлайн-регистрация на Общереспубликанское тестирование

Издан приказ Министерства образования и науки об онлайн-регистрации на Общереспубликанское тестирование.

Она будет проводиться на добровольной основе с 29 февраля до 4 апреля.

Регистрация выпускников 2023/24 учебного года проводится по месту учебы, выпускников прежних лет — в районных или городских отделах образования по месту проживания.

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Как сообщили 24.kg в Центре оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), оплата основного и каждого из предметов составляет по-прежнему по 470 сомов. В организации напомнили, что с этого года вводится тест по кыргызскому языку, обязательный для всех поступающих в высшие учебные заведения. На него будет отдельная цена.

Напомним, с 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287871/
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