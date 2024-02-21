Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева на заседании Жогорку Кенеша дала депутатам разъяснения в связи с ранее принятым в ведомстве приказом, согласно которому абитуриентам, поступающим в высшие учебные заведения, теперь необходимо будет сдавать тест по кыргызскому языку.

По ее словам, никакой дискриминации по отношению к представителям других национальностей не будет — языковой тест не повлияет на поступление в вузы.

«Это будет пробный тест. На следующих этапах будем вводить в обязательном порядке сдачу теста по кыргызскому языку. Также в частных школах будем проводить мониторинг, как сохраняются стандарты изучения кыргызского языка», — сказала она.

Напомним, Министерство образования выпустило приказ, согласно которому сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с 2024 года.