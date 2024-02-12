Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным

Сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с 2024 года. Информацию об этом 24.kg подтвердил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.
Отметим, что регистрация на ОРТ обычно начинается в феврале, а проводится тест в мае; на подготовку у абитуриентов остается несколько месяцев.
«Эта норма предусмотрена в Законе «Об образовании». Кыргызский язык ведется с первого класса», — заметил замминистра.
В соцсетях распространяют приказ Минобразования об утверждении перечней специальностей с указанием дополнительных предметных тестов ОРТ; требующих дополнительных испытаний; где результаты ОРТ не обязательны.
Результаты основного и предметного тестов не выдаются без сдачи теста по госязыку.
Приказ подготовлен во исполнение Закона «О государственном языке КР».
В пресс-службе Минобразования пообещали прокомментировать вопрос позже.
В 2023 году в Минобразования сообщали, что обязательного теста по кыргызскому в Общереспубликанском тестировании пока не будет, но в программе развития госязыка подобное обозначено.