Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным

Сдача теста по кыргызскому языку для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения по результатам Общереспубликанского тестирования, станет обязательной уже с 2024 года. Информацию об этом 24.kg подтвердил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

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Отметим, что регистрация на ОРТ обычно начинается в феврале, а проводится тест в мае; на подготовку у абитуриентов остается несколько месяцев.

«Эта норма предусмотрена в Законе «Об образовании». Кыргызский язык ведется с первого класса», — заметил замминистра.

В соцсетях распространяют приказ Минобразования об утверждении перечней специальностей с указанием дополнительных предметных тестов ОРТ; требующих дополнительных испытаний; где результаты ОРТ не обязательны.

В приказе говорится, что тест по госязыку определяет уровень знаний абитуриентов и не влияет на результаты конкурса при поступлении в вузы.

Результаты основного и предметного тестов не выдаются без сдачи теста по госязыку.

Приказ подготовлен во исполнение Закона «О государственном языке КР».

В пресс-службе Минобразования пообещали прокомментировать вопрос позже.

В 2023 году в Минобразования сообщали, что обязательного теста по кыргызскому в Общереспубликанском тестировании пока не будет, но в программе развития госязыка подобное обозначено.