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Общество

Дело Мадумарова. Суд оставил депутата парламента под стражей

Городской суд оставил под арестом депутата Адахана Мадумарова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Бишкекский горсуд не удовлетворил жалобу защиты Адахана Мадумарова. «Постановление первой инстанции оставили без изменения», — сообщили в суде.

Ранее Первомайский районный суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля.

Напомним, ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287446/
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