Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля

Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров останется под арестом до 9 апреля. Срок санкции продлил Первомайский районный суд Бишкека.

Продолжается судебный процесс по уголовному делу политика. Он проходит в закрытом режиме. Адахану Мадумарову вменяют государственную измену и мошенничество.

На очередном заседании допрошены 34 свидетеля.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.