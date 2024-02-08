21:45
USD 89.43
EUR 96.24
RUB 0.98
Общество

Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля

Депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров останется под арестом до 9 апреля. Срок санкции продлил Первомайский районный суд Бишкека.

Продолжается судебный процесс по уголовному делу политика. Он проходит в закрытом режиме. Адахану Мадумарову вменяют государственную измену и мошенничество.

На очередном заседании допрошены 34 свидетеля.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286301/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Адахана Мадумарова. Обвиняемый назвал материалы выдуманными
Дело Мадумарова. Мнение депутатов по изменению меры пресечения игнорируют
Дело Мадумарова. Депутата Жогорку Кенеша оставили под стражей
Дело Мадумарова. Над депутатом начался суд в закрытом режиме
Дело Адахана Мадумарова. На допрос вызвали племянника депутата
Сына Адахана Мадумарова лишили водительских прав: пьяным управлял автомашиной
Подлечили. Адахана Мадумарова из больницы перевели в СИЗО ГКНБ
Проблемы с сердцем. Адахана Мадумарова из СИЗО госпитализировали в больницу
Адахан Мадумаровдун соту 30-октябрда уланат
Дело Мадумарова. Депутата оставили под стражей
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
8 февраля, четверг
21:40
Внеземной материал нашли ученые в составе древнего клада Внеземной материал нашли ученые в составе древнего клад...
21:23
В Бишкекском городском драмтеатре имени Арсена Умуралиева новый директор
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 февраля: без осадков
20:41
Более ста машин Патрульной службы милиции оснащены GPS- и видеорегистраторами
20:35
Дело Мадумарова. Суд продлил арест депутату парламента до 9 апреля