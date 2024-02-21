Почему отопление слабое и когда построят канатку. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Почему в квартирах прохладно
В социальных сетях появились сообщения о новой аварии на ТЭЦ Бишкека. Однако в Министерстве энергетики такие данные опровергают.
«На ТЭЦ котлы в порядке. Из-за открытости здания опасна эксплуатация некоторых котлов. Поэтому работаем на минимальном оборудовании. Тем не менее температуру теплоносителя вчера немного подняли», — рассказал 24.kg заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.
Мусоросжигательный завод
Договор с чешским консорциумом компаний HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. , который собирался построить мусоросортировочный завод, расторгли, потому что фирма не вписалась в поставленные сроки, начало проекта несколько раз сдвигали.
Как сказал вице-мэр столицы Жыргалбек Шамыралиев, это произошло еще при прежнем градоначальнике Эмилбеке Абдыкадырове. По инициативе мэра Айбека Джунушалиева с китайской компанией Junxin Environment Protection подписано рамочное соглашение по утилизации отходов. Планируется весной начать строительство.
Канатная дорога
В конце мая — начале июня планируют заложить капсулу в начало строительства канатной дороги в Бишкеке. Сдать в эксплуатацию ее могут в третьем квартале 2025 года.
Как сообщил вице-мэр Максатбек Сазыкулов, создана рабочая группа, а в конце февраля ожидается приезд проектировщика из Швейцарии, с которым намерены подписать контракт.
Планируется, что канатная дорога пройдет вдоль проспекта Манаса. На ней будет пять остановок.
Международный день родного языка
В Бишкеке отметили Международный день родного языка.
В зале «Таберик» Октябрьского района состоялось торжественное мероприятие. Зрителям показали видео на тему «Ар бир элдин тили — бүткүл адамзаттын мүлкү», а также концерт с исполнением номеров разных этносов. Выступили ансамбли «Кыргыз руху», «Таберик» и «Сувенир».
Мероприятия прошли и в столичных учебных заведениях. В школе № 29 организована выставка кыргызской национальной одежды, предметов быта, творчества, блюд, показана театрализованная постановка «Кыз узатуу», а также дети показали национальные игры көк бөрү, ордо. В школе № 40 ребята представили знание китайского языка, культуры, истории. В школе № 3 мероприятие прошло на турецком языке: концертная программа и выставка. На базе школы № 10 прошло завершение фестиваля на русском языке, где учащиеся показали знания истории, традиции и культуру русского народа и языка.
Язык, на котором выступали дети, выбрали посредством жеребьевки.
«Цель мероприятия — привитие подрастающему поколению толерантности и дружбы через знание языков, истории, культуры и творчества», — сказали в муниципалитете.