Почему отопление слабое и когда построят канатку. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

! Почему в квартирах прохладно В социальных сетях появились сообщения о новой аварии на ТЭЦ Бишкека. Однако в Министерстве энергетики такие данные опровергают. «На ТЭЦ котлы в порядке. Из-за открытости здания опасна эксплуатация некоторых котлов. Поэтому работаем на минимальном оборудовании. Тем не менее температуру теплоносителя вчера немного подняли», — рассказал 24.kg заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

Мусоросжигательный завод Договор с чешским консорциумом компаний HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. , который собирался построить мусоросортировочный завод, расторгли, потому что фирма не вписалась в поставленные сроки, начало проекта несколько раз сдвигали. Как сказал вице-мэр столицы Жыргалбек Шамыралиев, это произошло еще при прежнем градоначальнике Эмилбеке Абдыкадырове. По инициативе мэра Айбека Джунушалиева с китайской компанией Junxin Environment Protection подписано рамочное соглашение по утилизации отходов. Планируется весной начать строительство.

Канатная дорога В конце мая — начале июня планируют заложить капсулу в начало строительства канатной дороги в Бишкеке. Сдать в эксплуатацию ее могут в третьем квартале 2025 года. Читайте по теме Канатная дорога в Бишкеке. Какие ошибки могут допустить городские власти Как сообщил вице-мэр Максатбек Сазыкулов, создана рабочая группа, а в конце февраля ожидается приезд проектировщика из Швейцарии, с которым намерены подписать контракт. Планируется, что канатная дорога пройдет вдоль проспекта Манаса. На ней будет пять остановок.