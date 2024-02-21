Сильные морозы. Минэнерго опровергает сообщения о новой аварии на ТЭЦ Бишкека

В социальных сетях появились сообщения о новой аварии на ТЭЦ Бишкека. Однако в Министерстве энергетики такие данные опровергают.

«На ТЭЦ котлы в порядке. Из-за открытости здания опасна эксплуатация некоторых котлов. Поэтому работаем на минимальном оборудовании. Тем не менее температуру теплоносителя вчера немного подняли», — рассказал 24.kg заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, сейчас минимальная отпускаемая температура составляет +55 градусов.

«Из-за больших потерь в теплосети до потребителей доходит меньше. Чтобы снизить потери, необходимы большая реконструкция теплосетей и, соответственно, большие деньги», — заключил он.

Напомним, на сегодня активную мощность столичной теплоэлектроцентрали увеличили до 310 мегаватт.