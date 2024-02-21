Канатная дорога. В мэрии рассказали, когда начнется строительство

Депутат Бишкекского городского кенеша Абдыллабек уулу Манас поинтересовался на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии, реально ли построить канатную дорогу.

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Вице-мэр Максатбек Сазыкулов ответил, что создана рабочая группа, а в конце февраля ожидается приезд проектировщика из Швейцарии, с которым планируют подписать контракт. В конце мая — начале июня планируют заложить капсулу, а в эксплуатацию канатную дорогу могут сдать в третьем квартале 2025 года.

По словам чиновника, предварительный маршрут — от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали по проспекту Чингиза Айтматова. Будут пять станций, 65 вагонов, ежедневная пропускная способность — до 100 тысяч человек.

Примерная стоимость проекта — $50-60 миллионов.