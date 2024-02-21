Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы

Когда начнется строительство мусоросжигательного завода, поинтересовался на постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии депутат Казыбек Эргешов.

«Осенью 2023 года чешская компания должна была начать строить мусоросортировочную линию. Документы согласовали на 95 процентов. Этой работы нет. С этой компанией договор расторгли, заключили новый с китайской, которая собирается построить мусоросжигательный завод. Когда начнется работа?» — спросил он.

Читайте по теме Китайская компания построит в Бишкеке мусоросжигательный завод

Вице-мэр Жыргалбек Шамыралиев ответил, что работа в этом направлении идет. По его словам, с предыдущей компанией договор расторгли, потому что она не вписалась в поставленные сроки и начало проекта несколько раз сдвигали.

«Когда они все сроки исчерпали, муниципалитет отказал в продлении. Договор расторгли при прежнем градоначальнике Эмильбеке Абдыкадырове. По инициативе мэра Айбека Джунушалиева с китайской компанией Junxin Environment Protection подписано рамочное соглашение по утилизации отходов. Сейчас работаем над ТЭО, я сегодня должен был выехать в Минэкономики по этому вопросу. Планируется весной начать строительство», — сказал он.

Напомним, в марте 2023 года столичный муниципалитет подписал протокол о сотрудничестве с чешским консорциумом компаний HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. и дорожную карту по реализации совместного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса стоимостью $45 миллионов. Капсулу под строительство мусорного завода в Бишкеке планировали заложить в ноябре. В январе муниципалитет сообщил, что в ноябре 2023-го мэр столицы Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по объекту по производству электроэнергии на основе сжигания отходов.