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Общество

В Кыргызстане проверят частные клиники

В Кыргызстане создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных организаций здравоохранения на предмет предоставления качественных медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Межведомственной рабочей группе поручено в двухмесячный срок проверить работу частных организаций здравоохранения и по итогам внести на рассмотрение руководства администрации президента предложения по оптимизации и совершенствованию их деятельности.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Кыргызстана создало комиссию по случаю смерти ребенка в одной из стоматологических клиник Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287227/
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