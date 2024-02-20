В Кыргызстане проверят частные клиники

В Кыргызстане создана межведомственная рабочая группа по проверке деятельности частных организаций здравоохранения на предмет предоставления качественных медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Межведомственной рабочей группе поручено в двухмесячный срок проверить работу частных организаций здравоохранения и по итогам внести на рассмотрение руководства администрации президента предложения по оптимизации и совершенствованию их деятельности.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Кыргызстана создало комиссию по случаю смерти ребенка в одной из стоматологических клиник Бишкека.