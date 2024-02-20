Перенос автовокзалов, отключение воды и холод в квартирах. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Холод в квартирах
Бишкекчане продолжают жаловаться на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщил 24.kg, что ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. «На сегодня ТЭЦ дает 60 градусов тепла. На улице холодно. Возможно, большой водозабор, поэтому люди жалуются на то, что в квартирах прохладно», — сказал он.
Отключение воды
21 февраля с 10.00 до 18.00 не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Жайыла Баатыра, «Арча-Бешик», Куюкова, Муромской, Ахунбаева и Садырбаева.
Перенос Западного автовокзала
Перенос Западного автовокзала планируется в третьем квартале 2024 года. Начальник департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев напомнил, что по проекту до нового автовокзала будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.
«Вокзал будет с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту», — сказал Уланбек Бейшенбаев.
Ранее глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу Восточного и Западного автовокзалов за черту города. По его словам, средства есть и их уже начали выделять. Предполагается, что проект будет реализован в этом году.
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Неочищенные остановки и тротуары
На неочищенную от снега остановку пожаловалась читательница. «Здесь останавливается транспорт. Есть очень большая возможность угодить под колеса», — отметила она.
Также она отметила, что тротуары так же в наледи, хотя в двух минутах ходьбы находится МТУ.
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