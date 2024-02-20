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Агент 024

Бишкекчане мерзнут, энергетики говорят о работе ТЭЦ в штатном режиме

Бишкекчане продолжают жаловаться на едва теплые батареи и отсутствие горячей воды. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, воды и тепла нет в южных микрорайонах и центре города.

«Горячую воду нужно спускать минут 10-15, чтобы она стала действительно горячей. Вчера говорили, что постепенно начнут повышать мощность ТЭЦ и температуру горячей воды. Но пока этого незаметно», — рассказали горожане.

Заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев сообщил 24.kg, что ТЭЦ Бишкека работает в штатном режиме. «На сегодня ТЭЦ дает 60 градусов тепла. На улице холодно. Возможно, большой водозабор, поэтому люди жалуются на то, что в квартирах прохладно», — сказал он.

Известно также, что сейчас чиновник находится на столичной теплоэлектроцентрали. Там проходит заседание оперативного штаба.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287180/
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