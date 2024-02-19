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Общество

Перенос автовокзалов. $25 миллионов потребуется на реализацию проекта

Как минимум $25 миллионов потребуется на реализацию проекта по переносу Восточного и Западного автовокзалов за черту города. Об этом на коллегии мэрии Бишкека сообщил глава кабинета министров Акылбек Жапаров.

По его словам, средства есть и их уже начали выделять. Предполагается, что проект будет реализован в 2024 году.

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В сентябре 2023-го заместитель главы департамента транспорта столичного муниципалитета Улан Уезбаев информировал, что мэрия определила точки, куда перенесут Западный и Восточный автовокзалы.

По его словам, идея в том, чтобы пригородные маршруты вообще не попадали на территорию города. Они должны останавливаться на автовокзалах, а оттуда люди смогут добираться в Бишкек на общественном транспорте.

Западный автовокзал предлагалось перенести за село Пригородное, Восточный — на территорию у логистического комплекса Silk Way.

Фото на главной: "Sputnik Кыргызстан" - Западный автовокзал Бишкека
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287040/
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