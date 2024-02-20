Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос

В конце 2023 года мэрия сообщила о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него.

С середины января автовокзал официально начал работать, на него приезжают маршрутки из населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В третьем квартале планируют перенести Западный автовокзал. Уже выбрано место — с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту. По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

Редакция 24.kg решила узнать, как к переносу автовокзалов относятся читатели.