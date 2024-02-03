Авария на ТЭЦ. Началось подключение горячей воды

Бишкектеплосеть начала поэтапное подключение горячей воды в городе Бишкеке. Об этом сообщает Министерство энергетики.

На настоящий момент к горячему теплоснабжению подключено порядка 200 домов. Работы ведутся в районах, где нормализованы параметры теплоносителя.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Чтобы сохранить воду в системе отопления, по всему Бишкеку отключили горячее водоснабжение. Работала только система рециркуляции, чтобы не замерзли трубы.