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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Началось подключение горячей воды

Бишкектеплосеть начала поэтапное подключение горячей воды в городе Бишкеке. Об этом сообщает Министерство энергетики.

На настоящий момент к горячему теплоснабжению подключено порядка 200 домов. Работы ведутся в районах, где нормализованы параметры теплоносителя.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Чтобы сохранить воду в системе отопления, по всему Бишкеку отключили горячее водоснабжение. Работала только система рециркуляции, чтобы не замерзли трубы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285856/
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