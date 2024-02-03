Авария на ТЭЦ. Пациентам в больницах выдали обогреватели и дополнительные одеяла

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg, как функционируют медучреждения, подключенные к центральному отоплению в Бишкеке.

По его словам, рожениц из восточной части Бишкека отправляют в Кантский родильный дом, специалисты столичного роддома № 1 выехали туда. С западной стороны столицы женщины могут ехать в Сокулук, куда направлены врачи роддома № 2.

«Городской перинатальный центр (роддом № 4) продолжает принимать пациенток, поскольку там недоношенные дети. Там подключили обогреватели. Для хирургических тоже есть обогреватели. Проблема только с инфекционной больницей, там корь, коклюш, перевести больных куда-то не можем», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Читайте по теме Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России

Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев отметил, что температура в отделениях держится в пределах 19-20 градусов, обычно — 22-23 градуса.

«Выдали по отделениям обогреватели. В процедурных кабинетах и реанимации работают кондиционеры, там тепло. Дополнительные одеяла тоже раздали. Делаем сейчас обход, особо жалоб нет. Люди с пониманием относятся к ситуации», — сказал он 24.kg.

Сегодня в РКИБ на лечении около 250 пациентов. «Максимально выписали вчера, оставили тяжелых. Но прием больных продолжаем вести, ведь это единственная инфекционная больница, госпитализируем только по показаниям», — отметили в медучреждении.

Ночью 2 февраля на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля часть котлоагрегатов ТЭЦ ввели в эксплуатацию и начали подавать отопление в микрорайоны города.