Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прибыл на ТЭЦ Бишкека, где провел заседание оперативного штаба. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.

Заслушана информация профильных государственных органов о ходе восстановительных работ по устранению последствий нештатной ситуации, которая привела к нарушению полноценной работы теплоэлектроцентрали. Согласно информации директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева более 100 строителей начали работу по восстановлению поврежденных строений столичной ТЭЦ.

Кроме того, озвучены предварительные причины возникновения нештатной ситуации, в частности отмечено о совокупности нескольких факторов произошедшего.

Глава кабинета министров подчеркнул, что в соответствии с поручению президента будет создана государственная комиссия по изучению причин возникновения нештатной ситуации, которую возглавит заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев.

Председатель кабмина также рассказал о прибытии специалистов из Российской Федерации, которые окажут помощь в определении причин нештатной ситуации.

Акылбек Жапаров дал ряд поручений государственным профильным органам и мэрии столицы, в том числе обеспечить медицинские учреждения, реабилитационные центры и другие социальные объекты соответствующим уровнем тепла. Кроме этого, он поручил Министерству чрезвычайных ситуаций обеспечить безопасность строителей, задействованных в проведении восстановительных работ.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещало возобновить подачу тепла до 22.00.