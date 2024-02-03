09:23
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

Авария на ТЭЦ. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Состояние пострадавших в результате аварии на бишкекской ТЭЦ стабильное. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ночь прошла спокойно.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. Пострадавшим окажут медпомощь турецкие специалисты

«Вчера провели онлайн-консультацию с профессором из Турции. Сегодня утром прилетают два турецких специалиста, после 10.00 планируем собрать консилиум. Будем решать вопрос о дальнейшем лечении. Они будут здесь наблюдать сколько нужно. Если потребуется, мы готовы заказать самолет, чтобы отвезти пациентов в лучшие клиники Турции», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ночью 2 февраля на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля часть котлоагрегатов ТЭЦ ввели в эксплуатацию и начали подавать отопление в микрорайоны города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285822/
просмотров: 738
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ Бишкека. Запущено дополнительно четыре котла
Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления
Авария на ТЭЦ. В работу введен еще один котел
Авария на ТЭЦ. Пострадавшим окажут медпомощь турецкие специалисты
Авария на ТЭЦ. Работают четыре котла, и еще два запускают
Авария на ТЭЦ. Бишкекчане начали жаловаться на отключение света
Авария на ТЭЦ Бишкека. Температура подачи тепла держится от 31 до 44 градусов
Авария на ТЭЦ Бишкека. По факту возбуждено уголовное дело
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Февраль-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Февраль-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 февраля 1957 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 ...
08:38
Авария на ТЭЦ. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
00:24
Авария на ТЭЦ Бишкека. Запущено дополнительно четыре котла
00:23
Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 февраля, пятница
23:47
В смартфонах Samsung появится функция обнаружения ДТП
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:10
Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибудут специалисты из России
22:54
В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления
22:52
Авария на ТЭЦ. В работу введен еще один котел