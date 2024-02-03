Авария на ТЭЦ. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Состояние пострадавших в результате аварии на бишкекской ТЭЦ стабильное. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
По его словам, ночь прошла спокойно.
«Вчера провели онлайн-консультацию с профессором из Турции. Сегодня утром прилетают два турецких специалиста, после 10.00 планируем собрать консилиум. Будем решать вопрос о дальнейшем лечении. Они будут здесь наблюдать сколько нужно. Если потребуется, мы готовы заказать самолет, чтобы отвезти пациентов в лучшие клиники Турции», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.
Ночью 2 февраля на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля часть котлоагрегатов ТЭЦ ввели в эксплуатацию и начали подавать отопление в микрорайоны города.