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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Пострадавшим окажут медпомощь турецкие специалисты

Пострадавших на бишкекской ТЭЦ проконсультирует турецкий комбустиолог. Об этом сообщает медиаштаб КР.

По его данным, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев совместно с заместителем спикера Жогорку Кенеша Данияром Толоновым провели обход и ознакомились с состоянием троих пострадавших, которые получили ожоги и находятся в больнице.

По поручению президента КР Садыра Жапарова министр связался с Министерством здравоохранения Турции. Сегодня будет проведен онлайн-консилиум с одним из лучших комбустиологов Турции, профессором Корай Дашем, будет обсуждена тактика лечения.

Завтра, 3 февраля, ожидается прилет двоих турецких специалистов, которые совместно с местными специалистами окажут медицинскую помощь пострадавшим. При необходимости будет рассмотрена транспортировка и перевод в Турцию для дальнейшего лечения.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285817/
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