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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Открывать краны не надо. Теплосеть отреагировала на сообщения в мессенджерах

В мессенджерах появилась информация о необходимости открыть краны с горячей водой. Якобы, когда «будут сбрасывать горячую воду, могут лопнуть трубы».

В Бишкектеплосети ответили, что потребителям не стоит волноваться и проводить какие-либо действия у себя в квартирах в настоящий момент.

«При дальнейшем заполнении и включении системы отопления, где сбрасывалась вода, это в южных микрорайонах, нужно будет сбросить воздух с отопительных приборов верхних этажей. Домкомы будут уведомлены», — сообщили 24.kg в пресс-службе предприятия.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285735/
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