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Общество

Авария на ТЭЦ Бишкека. Организации здравоохранения работают в штатном режиме

Организации здравоохранения в Бишкеке работают в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов.

По его словам, на один день отменили плановые операции «для выяснения ситуации и проверки режима».

«Все экстренные операции и госпитализации будут проводиться. Роддома, поликлиники работают в штатном режиме. Сейчас собираем информацию о работе системы отопления, возможно, где-то необходимо будет перейти на альтернативное отопление, в палатах, родзалах подключать электроотопление», — сказал Медербек Исмаилов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, трое госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285707/
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