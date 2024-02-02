Авария на ТЭЦ Бишкека. Организации здравоохранения работают в штатном режиме

Организации здравоохранения в Бишкеке работают в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Медербек Исмаилов.

По его словам, на один день отменили плановые операции «для выяснения ситуации и проверки режима».

«Все экстренные операции и госпитализации будут проводиться. Роддома, поликлиники работают в штатном режиме. Сейчас собираем информацию о работе системы отопления, возможно, где-то необходимо будет перейти на альтернативное отопление, в палатах, родзалах подключать электроотопление», — сказал Медербек Исмаилов.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, трое госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.