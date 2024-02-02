Авария на ТЭЦ. Мэрия Бишкека решает вопрос о доме престарелых

В связи с аварией на ТЭЦ мэрия Бишкека держит вопрос о функционировании Бишкекского дома-интерната для пожилых и лиц с инвалидностью на контроле. Об этом 24.kg сообщили в департаменте социального развития.

Отметим, что в соцсетях появилась просьба, адресованная владельцам гостиниц, разместить постояльцев муниципального учреждения.

Директор интерната Эркингуль Абдылдаева подчеркнула, что не знает, откуда появилась такая информация.

«Сейчас у нас пока тепло. Двадцать человек направим в центр «Аялзат», у них своя котельная. С утра у нас была директор департамента, мы уже все разъяснили. Я провела собрание с постояльцами, возможно, часть смогут забрать родственники», — сказала она.

В департаменте заметили, что вопрос прорабатывается на уровне мэрии.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, двое из них на амбулаторном лечении, трое госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.