Авария на ТЭЦ Бишкека. Выработка электроэнергии повышена

«Сейчас из-за снижения температуры в батареях увеличена выработка электроэнергии, чтобы сети выдержали нагрузку», — заявил сегодня на пресс-конференции министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

По его словам, в связи с аварией объявлена чрезвычайная ситуация в зоне ТЭЦ. Ситуация находится под прямым контролем президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.

Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов составляет от пяти до семи дней с учетом ремонтных работ.

«Зона подтопления устранена. Подтянуты четыре больших дизельных насоса, работают четыре пожарные машины по откачке воды для подачи питания к подключаемым котлам, они работоспособны, готовые, просто отключены из-за электроэнергии и подтопления. Энергетики дадут питание, и к вечеру четыре котла начнут работать в штатном режиме. По поводу заморозки системы: никакого беспокойства нет. Для запуска котлов, возможно, потребуется помощь железнодорожников. У них попросим электровоз, чтобы под большим давлением пара запустить котлы», — сказал Бообек Ажикеев.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, они госпитализированы. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.