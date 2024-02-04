Коварный рак. Почему опасно откладывать визит к онкологу

Ежегодно примерно 6 тысяч кыргызстанцев узнают, что у них рак. Однако это не приговор, уверяют медики. Недуг успешно лечат, главное — узнать о диагнозе как можно раньше, обращаться к традиционной медицине и не падать духом.
За цифрами — людиОфициальная статистика Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ) за последние три года говорит о росте таких заболеваний. По словам заместителя директора центра по научной работе Бакыта Шаимбетова, это связано с улучшением выявляемости и увеличением продолжительности жизни граждан.
Анаре Калмурзаевой (имя изменено) 60 лет. Она четвертый год получает химиотерапию.
«В 2018-м у меня появилась маленькая шишка в груди, — вспоминает она. — Но обращаться к докторам не торопилась. Прошло два года. Шишка увеличилась. Однажды я ехала в Ош, и мне стало очень плохо, грудь была горячей. После пошла в онкологию, врач отругал: «Вы что, в горах живете? Почему раньше не пришли? Срочно на операцию!» У меня оказалась третья стадия рака. Недавно заметила изменения и в другой груди. Сейчас проверяюсь, сдаю анализы».
Решиться сразу на операцию не смогла и 58-летняя Майрамгул Ботоева (имя изменено).
«Осенью 2016-го у меня заболело под лопаткой, думала, что продуло. Потом боль исчезла. Как-то я проводила самообследование и заметила, что в груди появилась шишка размером с пшеничное зерно. Понадеялась, что все пройдет. Потом я поехала на Иссык-Куль, и буквально за несколько дней это зернышко стало размером с грецкий орех, появился жар», — поделилась она с 24.kg.
Вернувшись в Бишкек, обратилась в поликлинику за направлением к онкологу.
«Врач маммологического центра (его реорганизовали в 2021 году в отделение. — Прим. 24.kg) осмотрела и сразу сказала: «Вы наш больной, сдавайте анализы, будем оперировать». Но я не смирилась с этим — за полгода до этого у меня была операция на желчном пузыре, и снова ложиться под нож не хотелось. В то же время единственная дочь вышла замуж и улетела в Турцию, у меня был двойной удар, опухоль росла, беспокоили боли. И тогда я решилась на операцию, однако пришлось ждать очереди — больных было много», — отмечает собеседница.
Лечение прошло успешно. Майрамгул Ботоевой поставили вторую стадию рака, сейчас она в ремиссии. Каждые полгода ходит на профосмотр.
К сожалению, больше половины онкопациентов обращаются за медицинской помощью на запущенных стадиях. Причин много, одна из них — надежда на знахарей и экстрасенсов. Больные наивно верят шарлатанам, обещающим выздоровление, теряют деньги и драгоценное время.
Это приводит к высокой смертности. Больше половины тех, у кого рак выявлен впервые, умирают в течение первого года после постановки диагноза. Одногодичный летальный исход от рака в 2022-м составил 48,7 на 100 тысяч населения.
Профилактика в приоритетеАнализ 24.kg показал, что с 1991 по 1995 год число раковых больных среди мужчин было немного выше, чем среди женщин. Позже ситуация стала меняться. Последние 15 лет диагноз «онкология» чаще ставят женщинам. Отчасти это связано с внедрением программ по раннему выявлению.
В 2021-м приказом Минздрава впервые утвердили Стратегию по контролю и профилактике онкологических заболеваний в КР до 2025 года.
«Ведь чем раньше выявили заболевание, тем лучше результаты лечения. На первом этапе выбраны основные две «горящие» локализации, которые занимают первое место среди онкопатологий у женщин, — рак молочной железы (РМЖ) и рак шейки матки (РШМ)», — сказал он.
В ноябре 2022-го в республике впервые запустили вакцинацию девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной возникновения РШМ. Регулярно организуют месяц осведомленности о раке шейки матки. Кыргызстан присоединился к Глобальной стратегии ВОЗ по ликвидации РШМ к 2030 году.
Теперь, заметил замдиректора НЦОиГ, будут подключать профилактику рака желудка, толстого кишечника, предстательной железы. Именно эти локализации распространены среди мужчин.
Пример доступной моделиК профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний в Кыргызстане подключились и международные организации.
Например, в Сокулукском районе в 2022-м запустили пилотный проект по экономически эффективному и доступному скринингу на РШМ и РМЖ.
Международная гуманитарная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) с Министерством здравоохранения КР проверила более 5 тысяч женщин на РМЖ и 8,5 тысячи — на РШМ. Это помогло обнаружить десять случаев рака молочной железы и два — рака шейки матки.
В организации подчеркнули, что сейчас доступ женщин к регулярному обследованию затруднен, поскольку его могут проводить только гинекологи. Между тем процедуру скрининга могут выполнить обученные семейные медсестры. Именно поэтому MSF с медицинскими колледжами и институтами работает над интеграцией скрининга в учебные программы для медсестер на пилотной основе.
«Важно, чтобы женщины, даже в отдаленных районах, где единственным медицинским работником является медсестра, имели доступ к этой процедуре», — сказала координатор проекта MSF Андреа Исенеггер.
Кадры, очереди, деньгиВ разговоре онкопациенты отметили, что в последнее время им стало немного легче в финансовом плане, поскольку химиопрепараты дают бесплатно. Однако в НЦОиГ по-прежнему очереди на процедуры, а в регионах не хватает онкологов.
По данным Бакыта Шаимбетова, в 2022-м в центрах семейной медицины работали 33 врача, прошедших специализацию по онкологии; имелось 17 вакансий. В остальных случаях работу онкологов по совместительству выполняют терапевты, хирурги и другие специалисты.
Ездить в Бишкек сначала на диагностику и лечение, а потом на регулярное наблюдение не каждому по карману, тем более если негде временно остановиться.
Усилия государстваЧто касается лечения рака, то оно, по мнению Бакыта Шаимбетова, весьма успешно.
«С каждым годом расширяется список химиопрепаратов, которые мы используем, — сказал замдиректора центра. — Последние два года государство выделяет средства на закупку дорогих препаратов, пациентам их дают бесплатно. Обновляем оборудование. В 2021-м запустили два новых линейных ускорителя, недавно установили новый магнитно-резонансный томограф, необходимый для выявления онкологических заболеваний. Запускаем лабораторию ядерной медицины — для уточнения диагноза. От этого зависят тактика и протоколы лечения, чтобы достичь наилучших результатов».
На вопрос, доступно ли в финансовом плане лечение, он ответил, что по программе госгарантий предусмотрена частичная сооплата со стороны больных. Главное — быть застрахованным. Химиотерапию проводят бесплатно, лучевую — по сооплате.