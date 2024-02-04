Коварный рак. Почему опасно откладывать визит к онкологу

Ежегодно примерно 6 тысяч кыргызстанцев узнают, что у них рак. Однако это не приговор, уверяют медики. Недуг успешно лечат, главное — узнать о диагнозе как можно раньше, обращаться к традиционной медицине и не падать духом.

За цифрами — люди

Официальная статистика Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ) за последние три года говорит о росте таких заболеваний. По словам заместителя директора центра по научной работе Бакыта Шаимбетова, это связано с улучшением выявляемости и увеличением продолжительности жизни граждан.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости среди женского населения.

Анаре Калмурзаевой (имя изменено) 60 лет. Она четвертый год получает химиотерапию.

«В 2018-м у меня появилась маленькая шишка в груди, — вспоминает она. — Но обращаться к докторам не торопилась. Прошло два года. Шишка увеличилась. Однажды я ехала в Ош, и мне стало очень плохо, грудь была горячей. После пошла в онкологию, врач отругал: «Вы что, в горах живете? Почему раньше не пришли? Срочно на операцию!» У меня оказалась третья стадия рака. Недавно заметила изменения и в другой груди. Сейчас проверяюсь, сдаю анализы».

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Решиться сразу на операцию не смогла и 58-летняя Майрамгул Ботоева (имя изменено).

«Осенью 2016-го у меня заболело под лопаткой, думала, что продуло. Потом боль исчезла. Как-то я проводила самообследование и заметила, что в груди появилась шишка размером с пшеничное зерно. Понадеялась, что все пройдет. Потом я поехала на Иссык-Куль, и буквально за несколько дней это зернышко стало размером с грецкий орех, появился жар», — поделилась она с 24.kg.

Вернувшись в Бишкек, обратилась в поликлинику за направлением к онкологу.

«Врач маммологического центра (его реорганизовали в 2021 году в отделение. — Прим. 24.kg) осмотрела и сразу сказала: «Вы наш больной, сдавайте анализы, будем оперировать». Но я не смирилась с этим — за полгода до этого у меня была операция на желчном пузыре, и снова ложиться под нож не хотелось. В то же время единственная дочь вышла замуж и улетела в Турцию, у меня был двойной удар, опухоль росла, беспокоили боли. И тогда я решилась на операцию, однако пришлось ждать очереди — больных было много», — отмечает собеседница.

Лечение прошло успешно. Майрамгул Ботоевой поставили вторую стадию рака, сейчас она в ремиссии. Каждые полгода ходит на профосмотр.

В общей структуре онкологической заболеваемости лидирует рак желудка, молочной железы, легкого и шейки матки.

К сожалению, больше половины онкопациентов обращаются за медицинской помощью на запущенных стадиях. Причин много, одна из них — надежда на знахарей и экстрасенсов. Больные наивно верят шарлатанам, обещающим выздоровление, теряют деньги и драгоценное время.

Это приводит к высокой смертности. Больше половины тех, у кого рак выявлен впервые, умирают в течение первого года после постановки диагноза. Одногодичный летальный исход от рака в 2022-м составил 48,7 на 100 тысяч населения.

Профилактика в приоритете

Анализ показал , что с 1991 по 1995 год число раковых больных среди мужчин было немного выше, чем среди женщин. Позже ситуация стала меняться. Последние 15 лет диагноз «онкология» чаще ставят женщинам. Отчасти это связано с внедрением программ по раннему выявлению.

В 2021-м приказом Минздрава впервые утвердили Стратегию по контролю и профилактике онкологических заболеваний в КР до 2025 года.

Основной ориентир, по словам Бакыта Шаимбетова, на профилактику и раннюю диагностику злокачественных образований.

«Ведь чем раньше выявили заболевание, тем лучше результаты лечения. На первом этапе выбраны основные две «горящие» локализации, которые занимают первое место среди онкопатологий у женщин, — рак молочной железы (РМЖ) и рак шейки матки (РШМ)», — сказал он.

В ноябре 2022-го в республике впервые запустили вакцинацию девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной возникновения РШМ. Регулярно организуют месяц осведомленности о раке шейки матки. Кыргызстан присоединился к Глобальной стратегии ВОЗ по ликвидации РШМ к 2030 году.

Теперь, заметил замдиректора НЦОиГ, будут подключать профилактику рака желудка, толстого кишечника, предстательной железы. Именно эти локализации распространены среди мужчин.

Пример доступной модели

К профилактике и ранней диагностике онкозаболеваний в Кыргызстане подключились и международные организации.

Например, в Сокулукском районе в 2022-м запустили пилотный проект по экономически эффективному и доступному скринингу на РШМ и РМЖ.

Международная гуманитарная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) с Министерством здравоохранения КР проверила более 5 тысяч женщин на РМЖ и 8,5 тысячи — на РШМ. Это помогло обнаружить десять случаев рака молочной железы и два — рака шейки матки.

По словам эксперта MSF доктора Сесиль Джойс, обычно РМЖ и особенно РШМ протекают бессимптомно, пока заболевания не переходят на позднюю стадию. Вот почему важны регулярный скрининг и раннее выявление.

В организации подчеркнули, что сейчас доступ женщин к регулярному обследованию затруднен, поскольку его могут проводить только гинекологи. Между тем процедуру скрининга могут выполнить обученные семейные медсестры. Именно поэтому MSF с медицинскими колледжами и институтами работает над интеграцией скрининга в учебные программы для медсестер на пилотной основе.

«Важно, чтобы женщины, даже в отдаленных районах, где единственным медицинским работником является медсестра, имели доступ к этой процедуре», — сказала координатор проекта MSF Андреа Исенеггер.

Кадры, очереди, деньги

В 2022 году в 22 из 40 районов Кыргызстана не было онкологов при наличии ставок в поликлиниках.

В разговоре онкопациенты отметили, что в последнее время им стало немного легче в финансовом плане, поскольку химиопрепараты дают бесплатно. Однако в НЦОиГ по-прежнему очереди на процедуры, а в регионах не хватает онкологов.

По данным Бакыта Шаимбетова, в 2022-м в центрах семейной медицины работали 33 врача, прошедших специализацию по онкологии; имелось 17 вакансий. В остальных случаях работу онкологов по совместительству выполняют терапевты, хирурги и другие специалисты.

Ездить в Бишкек сначала на диагностику и лечение, а потом на регулярное наблюдение не каждому по карману, тем более если негде временно остановиться.

Усилия государства

В НЦОиГ используют все методы диагностики и лечения — хирургический, лучевой и химиотерапию.

Что касается лечения рака, то оно, по мнению Бакыта Шаимбетова, весьма успешно.

«С каждым годом расширяется список химиопрепаратов, которые мы используем, — сказал замдиректора центра. — Последние два года государство выделяет средства на закупку дорогих препаратов, пациентам их дают бесплатно. Обновляем оборудование. В 2021-м запустили два новых линейных ускорителя, недавно установили новый магнитно-резонансный томограф, необходимый для выявления онкологических заболеваний. Запускаем лабораторию ядерной медицины — для уточнения диагноза. От этого зависят тактика и протоколы лечения, чтобы достичь наилучших результатов».

На вопрос, доступно ли в финансовом плане лечение, он ответил, что по программе госгарантий предусмотрена частичная сооплата со стороны больных. Главное — быть застрахованным. Химиотерапию проводят бесплатно, лучевую — по сооплате.