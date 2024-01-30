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Общество

В Кыргызстане изучают распространенность ВПЧ, вызывающего рак шейки матки

Международная гуманитарная медицинская организация «Врачи без границ» (MSF) в сотрудничестве с Министерством здравоохранения запустила первое исследование, направленное на выявление распространенности вируса папилломы человека (ВПЧ) в Кыргызстане, который чаще всего вызывает рак шейки матки у женщин 30-49 лет.

Как сообщили 24.kg в MSF, исследование продлится до апреля-мая 2024 года, планируется обследовать около 1,2 тысячи женщин.

Отметим, прививки от ВПЧ в КР впервые начали делать 11-летним девочкам с ноября 2022-го. По словам медиков, это предотвращает рак шейки матки с максимальной эффективностью.

Напомним, в Сокулукском районе в 2022 году запустили пилотный проект по экономически эффективному и доступному скринингу на рак шейки матки (РШМ) и рак молочной железы (РМЖ).

MSF совместно с Минздравом уже проверила более 5 тысяч женщин на РМЖ и 8,5 тысячи женщин на РШМ. Это позволило обнаружить десять случаев рака молочной железы и два — рака шейки матки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285383/
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