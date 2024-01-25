Отказаться от термина «ала качуу» предлагает депутат

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков инициировал поправки в Уголовный кодекс, чтобы откорректировать текст на государственном языке. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что в действующей редакции статьи 172 УК КР, устанавливающей ответственность за похищение женщины либо несовершеннолетней девочки с целью принуждения ее к вступлению в брак, использован термин «адамды ала качуу».

Предлагается заменить его термином «адамды уурдоо», поскольку речь о похищении человека.

«Во-первых, это будет способствовать единообразному применению терминов в уголовном законодательстве. Во-вторых, термин «ала качуу» для многих граждан имеет более нейтральное значение», — говорится в справке-обосновании.

Так называемое ала качуу происходит, когда женщина согласна на брак, но ее родители против жениха; финансовое положение родственников жениха и/или невесты не позволяет организовать дорогостоящие мероприятия (проводы невесты, той); проводить торжественные мероприятия нежелательно из-за траура (недавняя смерть близкого родственника жениха или невесты) и так далее.

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В этом случае побег или похищение часто инсценируется, так как фактически мужчина и женщина создают семью по обоюдному согласию.

«Использование одинакового термина «ала качуу», как добровольного союза мужчины и женщины, так и насильственного похищения, ведет к путанице. Из-за этого граждане и сотрудники правоохранительных органов могут более терпимо относиться к реальным случаям преступления против женщины», — отмечает нардеп.

Термин «адамды уурдоо» по отношению к случаям насильственного похищения женщины с целью принуждения ее к браку ранее использовался в уголовном законодательстве — в УК КР от 2 февраля 2017 года, ныне утратившем силу.