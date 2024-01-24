О перемирии на месяц договорились Израиль и ХАМАС

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, однако ХАМАС тормозит дальнейшие переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По словам неназванного официального лица, последний раунд переговоров под эгидой США, Катара и Египта о режиме прекращения огня начался 28 декабря, с того момента удалось договориться по продолжительности перемирия приблизительно в 30 дней.

«Израиль и ХАМАС принципиально согласны, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ХАМАС при этом отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.