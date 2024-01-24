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Общество

О перемирии на месяц договорились Израиль и ХАМАС

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, однако ХАМАС тормозит дальнейшие переговоры. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

По словам неназванного официального лица, последний раунд переговоров под эгидой США, Катара и Египта о режиме прекращения огня начался 28 декабря, с того момента удалось договориться по продолжительности перемирия приблизительно в 30 дней.

«Израиль и ХАМАС принципиально согласны, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что ХАМАС при этом отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.

  • Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.
  • В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.
  • В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа и объявила о его полной блокаде сектора Газа — остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
  • В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.
  • Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284935/
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