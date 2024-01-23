Истязание Асель Ногойбаевой. Брат рассказал о состоянии женщины

Состояние Асель Ногойбаевой улучшается. Об этом 24.kg сообщил брат пострадавшей.

«Сейчас ей лучше. Раньше я менял повязки, чистил уши, нос, теперь она это делает сама. Психологическое состояние среднее. Иногда бывают срывы, но в целом лучше. Раны заживают», — рассказал брат Асель Ногойбаевой Тариель Ногойбаев.

Он добавил, что сестра прошла курс физиотерапии и иглотерапии. Перенесла еще одну небольшую операцию, так как правая ноздря стала сужаться и блокировать дыхание.

Напомним, 20 сентября 36-летняя Асель Ногойбаева поступила в больницу с ножевыми ранениями. Бывший муж Азамат Эстебесов отрезал ей уши и нос и исполосовал тело. Факт зарегистрировали по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело.