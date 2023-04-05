Битва за ТСЖ. Почему люди не хотят платить и что с этим делать

Товарищества собственников жилья (ТСЖ) могут обязать полностью перейти на безналичный расчет, а также ограничить срок председательства их руководителей, если будет принят инициированный депутатом Жогорку Кенеша Дастаном Бекешевым законопроект. Но многие председатели ТСЖ с ним не согласны. Доводы обеих сторон выслушали в редакции 24.kg.

Нет доверия

Дастан Бекешев отметил: когда во время предвыборной кампании он обходил многие дома, то был удивлен грязью во дворах, неухоженностью подъездов. Причина банальна — нет денег. Жители не хотят платить за обслуживание дома в ТСЖ, так как не знают, куда уходят их деньги — председатели не отчитываются.

«Не все дома такие, но их достаточно. Ко мне поступает много жалоб. Даже там, где председатель работает честно и даже сам доплачивает за что-то, бывают слухи, что он ворует. А доказать свою честность и правоту им тяжело — записывают расходы только в тетрадке. Вот и весь отчет», — сказал нардеп.

По словам Дастана Бекешева, только безналичные платежи могут реально показать, куда потрачены поступившие деньги. Это позволит снизить недоверие со стороны жителей и повысит платежи.

«Уже никто не сможет сказать, что председатель куда-то увел деньги», — добавил он.

Кроме того, подчеркивает депутат, переход на безналичную оплату — это дело времени. «Хотим мы этого или нет. Налоговая служба заставляет это делать. Председатели ТСЖ работают не как физические лица, а как юридические. Они не могут просто взять деньги и купить что-то без документов. По Налоговому кодексу будет считаться, что человек злоупотребляет», — заметил он.

При этом инициатор документа предлагает в законопроекте норму, позволяющую собственнику жилья не оплачивать взносы в ТСЖ, если нет отчетов, прозрачности движения средств товарищества.

Закон отозвать нельзя принять

Но многие председатели ТСЖ с идеями народного избранника не согласны и даже потребовали на парламентском слушании отозвать законопроект. По словам правозащитницы Каличи Умуралиевой, это необходимо сделать, так как документ не соответствует законотворческой технике.

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«Почему вы нормы, которые регулируются абсолютно другими законами, например, о бухгалтерском учете, включаете в закон о ТСЖ, который регулирует жилищные правоотношения?», — интересуется она.

По словам активистки, это совершенно разные вещи и закон о НПА запрещает так делать.

«Кроме этого, вы вносите нормы, нереальные для ТСЖ, которые только встают на ноги. Вместо того чтобы развивать этот институт, написать программу, чтобы государство давало деньги на развитие ТСЖ, обучало председателей, вы вносите в закон нормы, которые не будут работать», — отметила она.

Председатели ТСЖ не поддерживают идею полного перехода на безналичный расчет.

В частности, они аргументируют это удержанием банковской комиссии. Об этом сказала председатель одного из бишкекских ТСЖ в «Востоке-5» Наталья Гудкова. По ее словам, одна фирма платит им за аренду баннера в подъезде 600 сомов, из них банк забирает в качестве комиссии 200 сомов.

«А если я взносы по 300 сомов начну перечислять в банк, они у меня что, будут по 100 сомов брать? Нужно записать, чтобы некоммерческие организации не платили за банковские услуги. Я кладу туда деньги, а потом обналичиваю, и с меня 500 сомов берут», — сказала Наталья Гудкова.

Светлана Антропова, возглавляющая товарищество в микрорайоне № 4, предложила сначала весь бизнес перевести на безнал, а потом требовать это с ТСЖ.

«Какие у нас расходы? Тряпку купить, метлы? У нас на базарах люди по патентам работают. Каким образом приобретать? Там, где возможно, мы и так работаем на безналичном расчете», — заметила она, добавив, что действующий нормативно-правовой акт не запрещает безналичный расчет, ТСЖ само выбирает вид оплаты.

По словам главы товарищества, существующий закон о ТСЖ хороший, возможно, требует небольших поправок.

Но проблема в том, что он не исполняется. Есть проблемы с его применением. Надо обучать людей, председателей ТСЖ, жителей. Светлана Антропова

Главы товариществ считают, что форма оплаты не скажется на платежах, так как в их домах должников нет. Кроме того, закон и сегодня содержит нормы про отчетность. Например, в нем предусмотрено наличие ревизионных комиссий в ТСЖ, которые проверяют расходование средств.

«А если они не работают, это что, опять проблема закона? Если жители не хотят избирать/переизбирать председателя, это не проблема закона», — добавила Светлана Антропова.

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На встрече с депутатом присутствовали и председатели тех ТСЖ, которые уже давно полностью перешли на безналичный расчет. Они утверждают, что это очень удобно. Но в ответ получили аргумент, что их дома новые, так называемые элитки. Платежи высокие — до 1 тысячи сомов в месяц, а в старых домах живет много пенсионеров, для которых и 100 сомов — большие деньги, да и платить безналично им будет сложно.

Дастан Бекешев предложил рассмотреть установление порога для каждого вида оплаты. Он также признал, что замечание по банковской комиссии верное, и пообещал обратиться по этому вопросу в Национальный банк.

«Если не получится через Нацбанк снизить комиссию, буду инициировать поправки в закон о банковской деятельности», — сказал парламентарий.

Недовольство вызвало и предложение ограничить срок избрания председателя ТСЖ — на четыре года. При этом одно и то же лицо не сможет быть избрано главой товарищества более двух сроков подряд. Участники встречи отметили, что действующий закон регулирует порядок переизбрания председателя ТСЖ, если он не устраивает жителей — через общее собрание.

Проблема в пассивности людей. Кроме того, зачастую никто не хочет становиться домкомом, чтобы взваливать на себя дополнительный груз за небольшие, в общем-то, деньги.

Поэтому и собрать людей на собрание и переизбрать председателя получается не всегда. Но и инициированное депутатом ограничение в сроках на ситуацию вряд ли повлияет. Хотя в проекте закона он предлагал, что если у собственников не получается несколько раз собрать общее собрание, избрать/переизбрать председателя, то представитель МТУ выбирает из дома человека, который в течение года будет заниматься управлением. Но после обсуждения с коллегами-нардепами решил отказаться от данной нормы.

На должников найдут управу

Бурное обсуждение вызвал вопрос, что делать с должниками.

Дастан Бекешев подчеркнул, что предложил рычаг — председатели ТСЖ смогут предоставлять информацию в ГРС об имеющейся задолженности, и пока владелец жилья ее не погасит, не сможет продать квартиру.

«Да, конечно, не всегда бывает, что должники продают квартиры. Но это один из рычагов. Также у ТСЖ остается возможность подавать в суд. Мы предлагаем в документе освободить от уплаты госпошлины, если иск в отношении должников, потому что это деньги граждан, которые участвуют в ТСЖ (домоуправлении), кто платит», — сказал он.

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Кроме того, по словам депутата, недавно парламентом одобрен закон о риэлторской деятельности, куда он внес норму, что риэлтор при поиске клиентов должен взять у ТСЖ справку об отсутствии долгов. «Эта норма прошла, и закон ушел на подпись к президенту», — добавил он.

Светлана Антропова напомнила, что в действующем законе прописан и досудебный порядок работы с должниками. «Есть Кодекс о правонарушениях, и это поручено органам местного самоуправления, которые составляет протокол на должника и передают в административные комиссии, а те выписывают штрафы. Зачем направлять в суд? Это крайняя мера», — считает она.

Дастан Бекешев, выслушав все доводы участников, сказал, что не будет отзывать свой законопроект, но призвал присылать ему замечания и предложения, чтобы учесть их в документе ко второму чтению в Жогорку Кенеше.