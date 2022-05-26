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Власть

Депутаты предлагают привлекать для проверки ТСЖ аудиторские компании

Депутаты парламента предлагают поправки в Жилищный кодекс. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что действующая редакция содержит норму, которая дает возможность собственникам помещений выйти из членства ТСЖ. Но нет пункта, позволяющего одному многоквартирному дому выходить из товарищества. Предлагается это право закрепить законодательно. Инициаторы также выступают за то, чтобы убрать из Жилищного кодекса обязательство для ТСЖ иметь устав.

Для независимой и квалифицированной проверки финансовой отчетности ТСЖ нардепы предлагают приглашать аудиторские организации.

Согласно Жилищному кодексу, при управлении общим имуществом многоквартирного дома решения по его содержанию и использованию принимаются большинством голосов от общего числа собственников помещений.

Поправками предлагается установить, что решения могут приниматься только единогласно всеми членами ТСЖ. Опросы среди жильцов, по мнению инициаторов, можно проводить с использованием бюллетеней.

Нардепы также считают, что нужно позволить ТСЖ приглашать управляющего на определенный срок для налаживания работы товарищества и передачи опыта правлению.

В Бишкеке насчитывается 3 тысячи 100 многоквартирных домов, из них в 60 процентах созданы товарищества собственников жилья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/234720/
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