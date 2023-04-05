Апрель-2023. Что изменится в жизни кыргызстанцев

Каждый месяц в жизни граждан Кыргызстана что-то меняется. Апрель не стал исключением. Редакция 24.kg собрала самые значимые и интересные события, которые ждут нас в четвертый месяц года.

1 Все телефоны будут регистрировать Все телефоны будут регистрировать

В мае 2022 года глава кабинета министров Акылбек Жапаров утвердил порядок регистрации идентификации мобильных устройств связи.

С апреля 2023 года объявлен запуск Государственной системы идентификации (ГСИ) в тестовом режиме.

Это значит, что в стране внедряется система IMEI-кодов. Коды всех телефонов, которые есть в стране, автоматически попадут в базу данных. Ввозимые аппараты импортеры будут регистрировать сами.

Теперь телефон перед покупкой можно проверить через IMEI и узнать всю историю гаджета. Для этого разработан специальный электронный портал IMEI.KG.

2 И снова выходные И снова выходные

Кыргызстан — страна, в которой практически каждый месяц года есть какие-то праздники.

В апреле кыргызстанцы дважды будут отдыхать по три дня подряд.

7 апреля в стране отмечают день народной Апрельской революции. Он является праздничным нерабочим днем и в этом году приходится на пятницу. В итоге жители страны отдохнут с 7 по 9 апреля включительно.

Кроме того, в апреле завершается месяц Орозо. Муфтият пока не определился с датой празднования Орозо айта. Его будут отмечать 21 или 22 апреля. В любом случае благодаря этому страна будет отдыхать три дня — с 21 по 23 или с 22 по 24 апреля.

3 Выборы депутатов местных кенешей Выборы депутатов местных кенешей

Длинные выходные не повод отказываться исполнять гражданский долг. 9 апреля в Кыргызстане пройдут выборы депутатов некоторых местных кенешей.

Голосование пройдет в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областях.

На местных выборах в трех айыльных кенешах Баткенского района — Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском — апробируют электронное голосование в пилотном режиме.

Cела, жители которых могут принять участие в электронном голосовании:

Самаркандек, Орто-Сай, Паскы-Арык, Мин-Орук, Жаны-Бак Самаркандекского айыльного аймака;

Ак-Сай, Кок-Таш, Уч-Добо, Капчыгай, Бакай, Таш-Тумшук, Мин-Булак Ак-Сайского айыльного аймака;

Ак-Татыр, Рават, Орто-Боз Ак-Татырского айыльного аймака.

Голосование пройдет вне помещения с использованием электронного бюллетеня и обеспечением тайны волеизъявления.

4 Штрафы за ОСАГО в действии Штрафы за ОСАГО в действии

В стране все-таки ввели штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Но не для всех. Кабинет министров Кыргызстана решил вводить обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) поэтапно.

С 1 апреля 2023 года штраф за отсутствие полиса вводят для авто, зарегистрированных в других государствах.

Кроме того, взыскание предусмотрено для машин, находящихся в собственности юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Для остальных автотранспортных средств ОСАГО вводится с 1 января 2024 года.

5 Не забываем о декларациях Не забываем о декларациях

В Кыргызстане продолжается декларационная кампания. До конца апреля отчитаться о доходах и расходах должны физические лица и индивидуальные предприниматели.

За несвоевременное представление декларации для бизнесменов предусмотрен административный штраф в размере 1 тысячи сомов.

Для компаний штраф составляет 5 тысяч сомов, для государственных или муниципальных служащих — 3 тысячи сомов.

6 Пишем «Тотальный диктант» Пишем «Тотальный диктант»

В этом году в Бишкеке вновь пройдет «Тотальный диктант». В России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов.

За рубежом участвовать в акции можно будет в 41 государстве, включая Кыргызстан.

В Бишкеке диктант пройдет на нескольких площадках, среди которых вузы и школы. «Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого.

7 Стартует запись в школу Стартует запись в школу

Электронная запись в школы для первоклассников начнется в 9.00 10 апреля. Она пройдет в два этапа. На первом — по юридическому месту проживания, на втором — по фактическому.

Чтобы попасть в первый класс по электронной записи, нужен доступ к интернету через мобильный телефон или компьютер.

Далее в адресной строке надо набрать mektep.edu.gov.kg. После входа в систему будет инструкция, по которой предстоит заполнить все поля.

«Инструкции и ответы на вопросы есть на главной странице портала. Для консультации граждан с 10 апреля будет работать кол-центр с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00», — добавили в Минобразования.

Напомним, с 2022 года прием детей школьного возраста (шесть-семь лет) во все общеобразовательные организации республики (за исключением частных) производится через автоматизированную информационную систему «Электронная запись в школу».

8 «Айгуль-Таш» закрыли «Айгуль-Таш» закрыли

Природный заповедник «Айгуль-Таш» закрыли для посещения туристов на три года — с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2026-го.

Решение приняли для сохранения и увеличения численности цветка Айгуль.

Айгуль, или Лунный цветок, — травянистое растение, научное название — Fritillaria eduardii Regel (Рябчик Эдуарда). Относится к исчезающим видам и занесено в Красную книгу.