Решение принято. Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО перенесли на 2024 год

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО для физических лиц перенесли на 1 января 2024 года. Об этом 24.kg сообщили в Госфиннадзоре.

По данным ведомства, решением кабмина для владельцев и водителей машин, зарегистрированных в других государствах, а также для автотранспорта, находящегося в собственности юридических лиц, в том числе государственных органов, сроки штрафов остались прежними — с 1 апреля 2023 года.

Напомним, постановлением кабмина от 16 декабря 2022 года № 682 предусматривалось, что полис ОСАГО будет в списке документов, обязательных для предъявления инспектору ГУОБДД. В случае его отсутствия с 1 апреля 2023-го планировали штрафовать. Однако позже власти заявили о переносе сроков. Президент Садыр Жапаров сообщил, что взял проект под личный контроль и доведет его до ума.

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане еще семь лет назад.