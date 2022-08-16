Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Такие данные приводит портал Countrymetrics.info.
Виртуальный счетчик жителей планеты продолжает расти. Изменения показаний он отражает в режиме реального времени. Согласно подсчетам, численность мужского населения Земли составляет чуть более 4,04 миллиарда, женского — 3,96 миллиарда.
На портале также размещены пять самых распространенных причин смертности с начала 2022 года:
- ишемическая болезнь сердца (6 миллионов случаев);
- инсульт (4,2 миллиона);
- острые инфекции нижних дыхательных путей (2,1 миллиона);
- хроническая обструктивная болезнь легких (2,1 миллиона);
- рак легких, трахеи и бронхов (1,1 миллиона).