Население Земли превысило 8 миллиардов человек

Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Такие данные приводит портал Countrymetrics.info.

Виртуальный счетчик жителей планеты продолжает расти. Изменения показаний он отражает в режиме реального времени. Согласно подсчетам, численность мужского населения Земли составляет чуть более 4,04 миллиарда, женского — 3,96 миллиарда.

На портале также размещены пять самых распространенных причин смертности с начала 2022 года: