В Бишкеке начался суд по делу об июньских событиях

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года.

На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Госслужбы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков.

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в суд.

Фото 24.kg. Обвиняемые по делу об июньских событиях

Председательствующий на процессе судья Чынгыз Бердимуратов потребовал выйти всех, кто не участвует в разбирательстве. Он объяснил, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010-го на юге республики.