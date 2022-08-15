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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Дело по июньским событиям

В Бишкеке начался суд по делу об июньских событиях

В Первомайском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по делу об июньских событиях 2010 года. 

На заседание явились четверо из пяти обвиняемых: экс-министр обороны Исмаил Исаков, экс-глава Госслужбы нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов и бывший и. о. первого замглавы МВД, комендант Джалал-Абадской и Ошской областей Бактыбек Алымбеков. 

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева не доставили в суд. 

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемые по делу об июньских событиях

Председательствующий на процессе судья Чынгыз Бердимуратов потребовал выйти всех, кто не участвует в разбирательстве. Он объяснил, что заседание пройдет в закрытом режиме. 

Расследование уголовного дела по июньским событиям возобновили в апреле 2021 года. Следствие ведется по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело возбуждено в отношении должностных лиц временного правительства по факту содействия беспрепятственному незаконному выезду за пределы страны небезызвестного Кадыржана Батырова, что явилось одной из причин, приведших к трагическим последствиям в мае-июне 2010-го на юге республики. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242388/
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