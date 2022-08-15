Экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева допросили в следственной службе МВД. Об этом сообщили его сторонники.

Уточняется, что допрос касался появившегося в интернете видео по вопросу разработки месторождения Жетим-Тоо.

Напомним, накануне сотрудники милиции забрали администратора страницы «Полит Узник» в Facebook Ырыса Жекшеналиева. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали.

Позже на допрос был вызван экс-председатель ГКНБ.