23:09
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Общество

Абдиля Сегизбаева допросили в следственной службе МВД

Экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева допросили в следственной службе МВД. Об этом сообщили его сторонники.

Уточняется, что допрос касался появившегося в интернете видео по вопросу разработки месторождения Жетим-Тоо.

Напомним, накануне сотрудники милиции забрали администратора страницы «Полит Узник» в Facebook Ырыса Жекшеналиева. Его доставили в следственную службу МВД, а затем задержали.

Позже на допрос был вызван экс-председатель ГКНБ.

Напомним, ситуацию вокруг месторождения Жетим-Тоо прокомментировал глава государства Садыр Жапаров. Он призвал активистов и политиков, выступающих против разработки этого месторождения, перестать обманывать людей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242332/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Редактора «Стоп Беспредел» Кайрата Кенжебаева допросили в МВД
Главного редактора NazarNews увезли на допрос в ГКНБ
Допрос Райымбека Матраимова в ГКНБ пока не комментируют
Вымогательство у инвесторов. На допрос вызван чиновник администрации президента
Экс-депутату парламента Омурбеку Бакирову избрали меру пресечения
У здания ГКНБ собираются активисты. Они ждут освобождения Олжобая Шакира
Депутат Кеминского горкенеша сообщила подробности допроса
Троих участников митинга в селе Селекционном доставили на допрос в милицию
Кандидата в депутаты по Ленинскому округу не выпустили из Бишкека на Иссык-Куль
Дело Ондуруша Токтонасырова. Активиста допросили в МВД как свидетеля
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не&nbsp;гнездилась почти полвека В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Не&nbsp;так, как в&nbsp;дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о&nbsp;жизни в&nbsp;Южной Корее Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
19 марта, вторник
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются
22:15
Ничего страшного. Директор института сейсмологии о землетрясении в Бишкеке
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов