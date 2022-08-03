12:23
USD 88.22
EUR 95.16
RUB 0.93
Общество

Начался прием документов на стипендию президента «Эл үмүтү»

Начался прием документов на международную стипендию президента «Эл үмүтү». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что кандидатам, желающим повысить свое образование из 100 лучших университетов мира, для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

  • заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
  • паспорт/удостоверение личности;
  • диплом бакалавра/специалиста/магистра с приложением транскрипта со средним баллом успеваемости в вузе КР (GPA) не менее 3,8;
  • копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык;
  • официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным вузом, справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык при его наличии для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных вузах;
  • сведения об активном и результативном участии в научно-исследовательской работе, подтвержденные публикациями, авторскими свидетельствами, тезисами докладов, дипломами и другим;
  • сведения об иных публичных представлениях в течение двух лет, предшествующих присуждению международной стипендии, результатах научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или ведомственной конференции, семинаре, круглом столе соответствующего уровня.
Читайте по теме
Президент учредил стипендию для учебы в международных вузах

Прикрепить комплект документов к форме по ссылке. Для ознакомления со списком топ-100 университетов мира пройдите по ссылке.

Уточняется, что онлайн-прием документов будет открыт до 3 сентября. Необходимый перечень документов необходимо сдать в бумажном виде в кабинет 311, расположенный на 3-м этаже министерства.

При этом также отмечается, что размер годовой стипендии в указанном учебном заведении не должен превышать $50 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241406/
просмотров: 2212
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров Чолпон-Ата шаарында президенттик «Акылман» лицейин ачты
Садыр Жапаров Европарламент менен кызматташууну дагы да чыңдоого үмүтүн билдирди
Садыр Жапаров Элдик курултай жөнүндө жарлыгын жокко чыгарды
Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон иш сапары аяктады
Президент жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын финалына конок катары барды
Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолукту
Земельная амнистия. Количество выданных госактов растет
Президент подписал указ о принятии и выходе из гражданства Кыргызстана
Перзидент эмне үчүн айрым маалымат каражаттары аны сындашарын түшүндүрдү
Президент төрт пансионаттын Өзбекстанга ижарага берилишине комментарий берди
Популярные новости
Скончалась директор реабилитационного центра &laquo;Үмүт-Надежда&raquo; Карла-Мария Шелике Скончалась директор реабилитационного центра «Үмүт-Надежда» Карла-Мария Шелике
Выделенная полоса для автобусов. Схема движения по&nbsp;Жукеева-Пудовкина изменится Выделенная полоса для автобусов. Схема движения по Жукеева-Пудовкина изменится
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Самые популярные имена, данные новорожденным с&nbsp;начала года, назвали в&nbsp;Минцифры Самые популярные имена, данные новорожденным с начала года, назвали в Минцифры
Бизнес
&laquo;Мурабаха Авто&raquo; от&nbsp;Исламского окна ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; «Мурабаха Авто» от Исламского окна ОАО «РСК Банк»
Без посещения ГНС: оплачивайте налог на&nbsp;недвижимость через MegaPay Без посещения ГНС: оплачивайте налог на недвижимость через MegaPay
Не&nbsp;дадим погибнуть нашей жемчужине Не дадим погибнуть нашей жемчужине
&laquo;О!Деньги&raquo; запускает моментальную бесплатную карту &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; «О!Деньги» запускает моментальную бесплатную карту «ЭЛКАРТ»
28 августа, понедельник
12:22
В Бишкеке впервые пройдет сурдочемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе В Бишкеке впервые пройдет сурдочемпионат мира по греко-...
12:13
Мораторий на проверки со стороны Налоговой службы больше не действует
12:00
Законы есть, но не работают. Правозащитница об ала качуу и семейном насилии
11:45
Легендарные хиты вживую. Томас Андерс восхитил поклонников на концерте в Бишкеке
11:20
В Бишкеке мужчины взяли деньги за продажу коттеджа на Иссык-Куле и скрылись