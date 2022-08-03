Начался прием документов на стипендию президента «Эл үмүтү»

Начался прием документов на международную стипендию президента «Эл үмүтү». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что кандидатам, желающим повысить свое образование из 100 лучших университетов мира, для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

заполненную анкету претендента для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

паспорт/удостоверение личности;

диплом бакалавра/специалиста/магистра с приложением транскрипта со средним баллом успеваемости в вузе КР (GPA) не менее 3,8;

копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык;

официальный документ об успеваемости, выданный зарубежным вузом, справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на государственный или официальный язык при его наличии для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных вузах;

сведения об активном и результативном участии в научно-исследовательской работе, подтвержденные публикациями, авторскими свидетельствами, тезисами докладов, дипломами и другим;

сведения об иных публичных представлениях в течение двух лет, предшествующих присуждению международной стипендии, результатах научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на международной, республиканской или ведомственной конференции, семинаре, круглом столе соответствующего уровня.

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Прикрепить комплект документов к форме по ссылке. Для ознакомления со списком топ-100 университетов мира пройдите по ссылке.

Уточняется, что онлайн-прием документов будет открыт до 3 сентября. Необходимый перечень документов необходимо сдать в бумажном виде в кабинет 311, расположенный на 3-м этаже министерства.

При этом также отмечается, что размер годовой стипендии в указанном учебном заведении не должен превышать $50 тысяч.