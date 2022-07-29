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Общество

Пробный тест для желающих стать директором школы: как мы проверили свой уровень

На сайте Национального центра оценки качества образования и информационных технологий появилось пробное тестирование для кандидатов на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций. Пройти его могут все желающие, результаты становятся известны сразу.

По данным Минобразования, тест включает такие темы, как «Управленческий менеджмент», «Педагогика», «Возрастная психология», «Нормативные правовые акты» и «IT-компетенции» (на уровне пользователя).

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По словам замглавы ведомства Надиры Джусупбековой, это конкурс для профессионалов.

«Ну неужели успешный, опытный, умный человек не сможет одолеть задания, которые касаются его работы? Мы же не говорим о медицинской или инженерной деятельности. Только то, что необходимо директору, то, что он ежедневно делает», — говорила она ранее.

Корреспондент 24.kg также прошла тест и набрала проходной балл.

Задания касаются в основном возрастной психологии и управленческого менеджмента. Единичные вопросы были по госстандарту школьного образования, инклюзивному образованию, формам обучения, видам воспитания. Задания по устройству компьютера оказались элементарными — зачем нужен принтер, что такое ярлык, где хранятся удаленные файлы. Кандидатам на должность директора также нужно вспомнить, когда приняли Конвенцию о правах ребенка.

«Нам хочется, чтобы пришли люди, которые любят школу, детей и горят желанием, несмотря на огромные трудности, двигать школу вперед и поднимать качество образования», — аргументировала необходимость конкурсного отбора Надира Джусупбекова.

Непонятно, как подобный тест поможет выявить таких личностей.

Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240965/
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