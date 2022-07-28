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Общество

Стало известно, в каких школах поменяют директоров. Списки

Министерство образования и науки опубликовало перечень общеобразовательных организаций, в которых должны смениться руководители.

Списки школ с вакантной должностью директора в разрезе областей доступны по следующим ссылкам:

Баткенская;

Иссык-Кульская;

Чуйская;

Нарынская;

Таласская.

Информация обновляется поэтапно.

Данные о сроках конкурса и количестве вакансий в Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке уточняются.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240865/
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