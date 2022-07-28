Стало известно, в каких школах поменяют директоров. Списки

Министерство образования и науки опубликовало перечень общеобразовательных организаций, в которых должны смениться руководители.
Списки школ с вакантной должностью директора в разрезе областей доступны по следующим ссылкам:
Информация обновляется поэтапно.
Данные о сроках конкурса и количестве вакансий в Ошской и Джалал-Абадской областях, а также в Бишкеке уточняются.
Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет.
Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.