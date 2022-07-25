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Общество

Конкурс среди директоров школ. Возрастное ограничение для претендентов снимут

Возрастное ограничение для претендентов на вакантные должности директоров школ снимут. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Ранее сообщалось, что в конкурсе на замещение должностей смогут участвовать кандидаты не старше пенсионного возраста. Эксперты в области образования посчитали возрастные ограничения нерациональными и снижающими возможность отбора лучшего кандидата.

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«В последнем варианте положения требований по возрасту не будет. Документ дорабатывают и подпишут в ближайшее время», — отметили в МОиН.

Напомним, женщины в Кыргызстане выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. Среди действующих директоров школ, проработавших более пяти лет, есть лица пенсионного возраста. В Минобразования обещали, что они смогут участвовать в тестировании на общих основаниях.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться руководители, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пилот уже запустили в Таласе, в августе планируют охватить всех претендентов.

Всего в Кыргызстане 2 тысячи 333 школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240493/
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