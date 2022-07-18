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Общество

Массовая смена директоров школ. Пенсионеры не смогут участвовать в конкурсе

В конкурсе на замещение вакантных должностей директоров школ смогут участвовать претенденты не старше пенсионного возраста. Таковы требования положения о порядке проведения конкурсного отбора.

Отметим, что женщины в Кыргызстане выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Среди нынешних директоров школ немало лиц пенсионного возраста. К примеру, директору авторской физико-математической школы-лицея № 61 Юрию Низовскому 67 лет. Такой же возраст у директора учебно-воспитательного комплекса-гимназии № 69 имени Т.Сатылганова Сайрагуль Атаевой.

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Ранее в Минобразования заявили, что руководители школ с многолетним стажем смогут принять участие в конкурсе на общих основаниях. Однако чиновники не предупреждали о возрастном ограничении.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более 5 лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239797/
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