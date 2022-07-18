17:21
USD 82.61
EUR 80.59
RUB 1.34
Общество

Массовое увольнение директоров. Кто может претендовать на должность

Приказом Министерства образования и науки утверждено положение о порядке проведения конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций.

Согласно документу, претенденты должны быть не старше пенсионного возраста, обладать знаниями Конституции и законодательства КР, регулирующего общие принципы организации деятельности школ, управления персоналом, знаниями документооборота, правил внутреннего трудового распорядка, финансово-хозяйственной деятельности школ, административного, трудового законодательства.

Читайте по теме
Для назначения на должность директора школ будут сдавать тестирование

Они также должны иметь навыки работы на компьютере и с оргтехникой, оперативно принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия, вести деловые переговоры и уметь публично выступать.

Кроме того, согласно требованиям кандидаты должны быть дееспособными, не иметь заболеваний, препятствующих работе, не иметь ограничений права заниматься педагогической деятельностью по решению суда. Необходимо иметь соответствующее профессиональное образование, педагогическую квалификацию и непрерывный стаж педагогической работы в школах не менее 7 лет или на руководящих должностях и на должностях специалистов или методистов в органах управления образования не менее 5 лет.

В пакет документов, помимо паспорта и диплома о высшем педагогическом образовании, входят справки о наличии судимости, об отсутствии психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, программа развития школы и другое.

В положении отмечается, что конкурс обеспечивает право граждан КР на равный доступ к участию в нем и является открытым по составу участников. Однако эксперты в области образования считают возрастные ограничения нерациональными и снижающими возможность отбора лучшего кандидата. Главное — каких результатов добивается директор, а не его возраст, считают они.

Согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более 5 лет. Назначать их теперь будут на пятилетний срок. В Минобразования считают введение ограничений правильным, поскольку в некоторых школах руководители не меняются по 20 и более лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239805/
просмотров: 14091
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке, Оше и Баткенской области прошел очередной конкурс директоров школ
Ресурсный центр раннего выявления нарушений развития у детей открыло МОиН
За обучение можно будет оплатить через QR-код. Минобраз пилотирует проект
Цифра дня. 146 миллионов 352 тысячи сомов выделено на госзаказ в сфере науки
Экс-министр образования добровольно возместил ущерб и вышел под домашний арест
Аттестация учителей в Кыргызстане будет платной. Но процесс снова отложили
Двенадцатилетнее школьное образование. Чиновники берут кредит у АБР
В Министерстве образования выясняют, куда потратили бюджетные 86 миллионов сомов
Министр образования поддерживает перевод профтехлицеев на самофинансирование
Конкурс директоров школ. Предлагается установить предельный возраст претендентов
Популярные новости
Родился семимиллионный кыргызстанец Родился семимиллионный кыргызстанец
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, когда включат отопление В мэрии Бишкека рассказали, когда включат отопление
Кемпир-Абад. Азимбек Бекназаров четыре часа ждал главу ГКНБ Кемпир-Абад. Азимбек Бекназаров четыре часа ждал главу ГКНБ
В&nbsp;Кыргызстане создан комитет по&nbsp;защите Кемпир-Абада. Кто в&nbsp;него вошел (список) В Кыргызстане создан комитет по защите Кемпир-Абада. Кто в него вошел (список)
Бизнес
Бизнес в&nbsp;Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли Бизнес в Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли
Пострадавшим в&nbsp;Баткене оказана помощь от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов Пострадавшим в Баткене оказана помощь от «Банка Компаньон» на 10 миллионов сомов
Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый! Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый!
Погашайте кредиты в&nbsp;приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ Погашайте кредиты в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ
23 октября, воскресенье
17:18
Дастан Бекешев назвал незаконным дело в отношении активистов Дастан Бекешев назвал незаконным дело в отношении актив...
17:06
Сообщается о задержании Адахана Мадумарова. Его коллеги опровергают
16:42
Массовые задержания активистов. Еще четырех человек водворили в ИВС
16:21
В Бишкеке, Оше и Баткенской области прошел очередной конкурс директоров школ
16:00
Чудаки парковки. Нарушители заезжают на тротуары и детские площадки