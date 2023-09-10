Двухколесный транспорт в Бишкеке. Советы для начинающих

Все чаще бишкекчане выбирают велосипеды и самокаты в качестве альтернативы общественному транспорту. Совместные проекты муниципалитета и частных инвесторов по велошерингу и прокату электросамокатов стали популярны и добавили участников к и без того растущему велосообществу города.

Редакция 24.kg собрала наиболее важные советы, которые помогут начинающим сориентироваться в мире двухколесного транспорта.

1 Учите правила Нередко решившиеся сесть за руль велосипеда или прокатиться на самокате забывают о том, что они участники дорожного движения со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Чаще всего новички забывают именно про второй пункт. Неважно, купили вы велосипед или же взяли его в аренду — покататься на пару часов, прежде ознакомьтесь с Правилами дорожного движения. Это сделает ваше передвижение по городу не только более комфортным, но и безопасным.

2 Не пренебрегайте защитой «Шлемы выглядят некрасиво и даже глупо. В них катаются только дети» — это еще одно довольно-таки распространенное ошибочное мнение. Для приверженцев этого заблуждения отметим, что открытая черепно-мозговая травма выглядит гораздо некрасивее, чем велосипедный шлем. Помните, что вы въезжаете в поток машин на железной раме и двух колесах — ни ремней, ни подушек безопасности у вас нет. В случае серьезной аварии надеяться можно только на защиту и везение.

3 Пусть вас видят Водителям сложно вовремя заметить велосипедиста или человека на самокате. Особенно в темное время суток. Помогите остальным участникам дорожного движения увидеть вас заблаговременно. Для этого сегодня существует большое количество специальных приспособлений — от светоотражателей до красных маячков, которые можно установить как на сам велосипед и самокат, так и на рюкзак или элементы одежды.

4 Не выезжайте на дорогу без необходимости Там, где нет велодорожек, а это подавляющая часть Бишкека, старайтесь ехать по тротуару, не выезжая без крайней необходимости на проезжую часть. Качество подготовки отечественных водителей оставляет желать лучшего. Только с начала года в Кыргызстане произошло 1 тысяча 400 дорожно-транспортных происшествий. Погибли 110 человек, 2 тысячи 79 граждан получили различные травмы. Едва ли вы хотите пополнить печальную статистику.

5 Уважайте окружающих «Не столбы — подвинутся» — так говорят о пешеходах велосипедисты. «Не трамваи — объедут» — звучит им в ответ. Взаимное неуважение, невнимательность и безалаберность нередко приводят к плачевным последствиям. Примеры этому в столице есть. Достаточно вспомнить велосипедиста, который сбил женщину на пересечении улиц Абдрахманова и Московской. Пострадавшая получила сложный перелом. Или пассажира маршрутки, который на перекрестке улиц Ахунбаева и Абдрахманова, выходя в неположенном месте, сбил дверью велосипедиста.

6 Спешивайтесь на перекрестках Этот пункт из Правил дорожного движения стоит вынести отдельным советом. Очень часто владельцы двухколесного транспорта стараются проскочить перекрестки на полном ходу. Эта спешка создает на дороге опасную ситуацию. Не спешите, пересекайте сложные перекрестки дорог и пешеходные переходы, спешившись.

7 Ремкомплект не будет лишним Бишкек с развитой велосипедной инфраструктурой пока что остается лишь в предвыборных агитках политических партий, стремящихся в городской кенеш. На деле обещания остаются обещаниями. В городе почти нет мест, где владельцы двухколесного транспорта по пути могут устранить возникшие неисправности. Поэтому минимальный набор для ремонта в виде ключей, шестигранников, компактного насоса и прочей мелочевки желательно возить с собой.

8 Купите велосипедный замок Совершенно неважно, какую модель велосипеда или самоката вы решили купить либо взять напрокат. Важно, чтобы у вас их не украли. Такие преступления не редкость. Обязательно купите велосипедный замок, вариантов которых множество. Одно из самых распространенных устройств делают в виде тросика. Им можно приковать свой транспорт без особых проблем в любом месте.

9 Не бросайте транспорт, где вздумается Это еще один простой совет, который позволит не только избежать конфликтов с окружающими, но и предотвратит кражу. Чаще всего двухколесный транспорт в Бишкеке умыкают из подъездов и из мест, в которых владельцы оставили их буквально на несколько минут. При этом в городе насчитывается больше 150 специализированных велопарковок, расположенных как у торговых и бизнес-центров, так и возле муниципальных и коммерческих учреждений.