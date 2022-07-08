Велошеринг завоевывает столицу. Бишкекчанам предлагают пересесть на велосипеды

В Бишкеке дан старт новому для столицы проекту — велошерингу. Говоря простым языком — аренде велосипедов. Эта услуга, ставшая возможной благодаря партнерству мэрии и частных инвесторов, особенно актуальна для тех, кто не может позволить себе двухколесный транспорт либо считает его покупку ненужной.

Польза всем

Официальная церемония запуска проекта состоялась возле одного из торговых центров на первой велошеринговой парковке.

«Главная цель проекта — улучшение экологической системы столицы, снижение заторов на дорогах и улучшение здоровья горожан. Велосипеды как альтернатива автотранспорту набирают все большую популярность во всем мире, и столица Кыргызстана не должна отставать от этой тенденции», — сказал директор департамента по управлению муниципальным имуществом Нурдан Орунтаев.

Фото 24.kg. Кенешбек Алян уулу (на фото слева) и Нурдан Орунтаев на презентации проекта

По его словам, возле торговых центров организованы 80 велошеринговых парковок. Работа по их монтажу продолжается.

На первом этапе проекта предоставлено 490 велосипедов.

В будущем их количество планируется увеличить до 1 тысячи 500 штук.

«Это новшество принесет пользу не только горожанам, но и самому Бишкеку. Бюджет столицы будет пополняться за счет арендной платы за использование городской территории под парковки. В среднем за одну точку в зависимости от ее площади инвесторы будут платить по 500 сомов в месяц», — отметил Нурдан Орунтаев.

Казалось бы, суммы незначительные, но в пересчете это около полумиллиона сомов в год в качестве приятного дополнения к возможности горожан передвигаться свободнее.

Как взять велосипед в прокат

По словам одного из соучредителей проекта «Эко Сити» Кенешбека Алян уулу, система проката велосипедов максимально проста и доступна. Нужно всего лишь скачать специальное приложение в App Store и Google Play, пройти верификацию и оплатить услугу.

«После регистрации в системе и оплаты абонемента вы можете подойти к любой парковке велошеринга, отсканировать код на замке велосипеда и использовать транспорт», — говорит он.

Пока действует один полугодовой тариф стоимостью 500 сомов.

В ближайшее время разработчики добавят возможность краткосрочной аренды.

Фото 24.kg. Новая услуга тут же вызвала к себе интерес

«Отмечу, что сумма, которую вы вносите на счет, не сгорает при однократном использовании. Вы покупаете время использования. При этом на замке есть специальный ключ, повернув который вы останавливаете отсчет. Это сделано, чтобы люди не платили за простой. У нас, в отличие от такси, нет оплаты простоя», — подчеркивает Кенешбек Алян уулу.

В течение дня человек может использовать не какой-то один велосипед, а любой доступный для проката.

Например, если вам нужно попасть в центр города из микрорайонов, вы просто берете велосипед на ближайшей к вам парковке и, закончив маршрут, оставляете его на любой из парковок в центре.

«Забирать транспорт на ночь домой нельзя. За это нарушение системой предусмотрены штрафы. Опережая вопросы и опасения горожан, подчеркну, украсть его тоже не получится. Велосипеды оснащены GPS-метками. Оператор видит, где находится транспорт», — объясняет собеседник.

Фото 24.kg. Так выглядит парковка велошеринга

К слову, первые попытки оставить велосипеды появились на самом старте проекта. Во всех четырех случаях их быстро нашли и вернули на парковки.

Отметим, что в перспективе велошеринг не только позволит жителям Бишкека получить альтернативу общественному транспорту, но и вытеснит с улиц, площадей и парков города нелегальных велопрокатчиков и их стихийные точки.