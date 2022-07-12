В Бишкеке появился шеринг электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, проект представляет собой расставленные по городу современные и безопасные электросамокаты, пристегнутые к станциям парковки умными замками.
«Любой желающий может через специальное приложение разблокировать электросамокат и доехать до нужного ему места без пробок», — сообщили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что электросамокатами смогут воспользоваться не только жители города и туристы из разных стран мира, но и курьеры разных служб и организаций по доставке еды и товаров.
В планах муниципалитета запустить до 100 современных парковочных станций — 1,2 тысячи электросамокатов.
Новой услугой можно воспользоваться через мобильное приложение, которое доступно по ссылке.
Напомним, что на прошлой неделе в столице запустили новый проект — велошеринг (аренду велосипедов).