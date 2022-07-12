В Бишкеке появился шеринг электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, проект представляет собой расставленные по городу современные и безопасные электросамокаты, пристегнутые к станциям парковки умными замками.

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«Любой желающий может через специальное приложение разблокировать электросамокат и доехать до нужного ему места без пробок», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что электросамокатами смогут воспользоваться не только жители города и туристы из разных стран мира, но и курьеры разных служб и организаций по доставке еды и товаров.

В планах муниципалитета запустить до 100 современных парковочных станций — 1,2 тысячи электросамокатов.

Новой услугой можно воспользоваться через мобильное приложение, которое доступно по ссылке.

Напомним, что на прошлой неделе в столице запустили новый проект — велошеринг (аренду велосипедов).