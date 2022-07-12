07:27
USD 82.36
EUR 80.57
RUB 1.29
Общество

В Бишкеке появился шеринг электросамокатов

В Бишкеке появился шеринг электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, проект представляет собой расставленные по городу современные и безопасные электросамокаты, пристегнутые к станциям парковки умными замками.

Читайте по теме
Велошеринг завоевывает столицу. Бишкекчанам предлагают пересесть на велосипеды

«Любой желающий может через специальное приложение разблокировать электросамокат и доехать до нужного ему места без пробок», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что электросамокатами смогут воспользоваться не только жители города и туристы из разных стран мира, но и курьеры разных служб и организаций по доставке еды и товаров.

В планах муниципалитета запустить до 100 современных парковочных станций — 1,2 тысячи электросамокатов.

Новой услугой можно воспользоваться через мобильное приложение, которое доступно по ссылке.

Напомним, что на прошлой неделе в столице запустили новый проект — велошеринг (аренду велосипедов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239450/
просмотров: 4015
Версия для печати
Материалы по теме
Точки проката велосипедов и самокатов мешают пешеходам в Бишкеке
В Правила дорожного движения внесут пункт про электросамокаты
Велошеринг завоевывает столицу. Бишкекчанам предлагают пересесть на велосипеды
В Бишкеке планируют запустить пилотный проект по велошерингу
Владельцам батутов и велосипедов разрешили работать в Дубовом парке временно
Обещал продать велосипед. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве
Бардак с прокатом велосипедов на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Их убрали
Бишкекчанин просит убрать бардак с прокатом велосипедов на площади Ала-Тоо
Велосезон в Бишкеке откроют 3 апреля
У жителя Бишкека днем украли велосипед. Подозреваемый попал на видео
Популярные новости
Повышение пенсий. В&nbsp;Соцфонде объяснили, у&nbsp;кого она выросла незначительно Повышение пенсий. В Соцфонде объяснили, у кого она выросла незначительно
В&nbsp;Кыргызстане снизились цены на&nbsp;растительное масло и&nbsp;мясо В Кыргызстане снизились цены на растительное масло и мясо
У&nbsp;шестилетнего сына члена ЦИК Кайрата Маматова рак. На&nbsp;помощь пришли школьники У шестилетнего сына члена ЦИК Кайрата Маматова рак. На помощь пришли школьники
Родился семимиллионный кыргызстанец Родился семимиллионный кыргызстанец
Бизнес
Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый! Кыргызстанцы продолжают выигрывать iPhone 13. Принять участие может каждый!
Погашайте кредиты в&nbsp;приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ Погашайте кредиты в приложении MegaPay БЕЗ КОМИССИИ
Стартовала новая неделя скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Стартовала новая неделя скидок на смартфоны и аксессуары в O!Store
Из&nbsp;inDriver&nbsp;&mdash; в&nbsp;inDrive: международный сервис проводит ребрендинг Из inDriver — в inDrive: международный сервис проводит ребрендинг
21 октября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 октября, четверг
23:51
Компания BioNTech может выпустить вакцину от рака к 2030 году
23:39
В свалку превращается площадка для мусорных баков в микрорайоне «Улан» Бишкека
23:18
В Кеминском районе задержан подозреваемый в грабеже
23:03
В Канте отремонтируют и запустят круглогодичный бассейн по проекту ГЧП
22:41
В Бишкеке проверяют готовность общественного транспорта к зиме